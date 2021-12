Reinauguração do Laçador deve ocorrer em janeiro

A estátua do Laçador, que passa por restauração desde setembro, deve retornar ao seu sítio, em frente ao primeiro terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na avenida Zaida Jarros (BR-116), e ser novamente exposto ao público na segunda metade de janeiro.

A estátua, inspirada no folclorista Paixão Côrtes, exigiu mais dos restauradores do que o esperado inicialmente. A estrutura de 4,48 metros apresentava rachaduras e não poderia esperar mais para passar por restauração.

"Não sabemos se não amanheceria no chão se demorasse mais. As pernas apresentavam muitas rachaduras. O ponto mais crítico era a parte inferior", relata a arquiteta Verônica Di Benedetti, coordenadora técnica do Projeto Construção Cultural - Resgate do Patrimônio Histórico, promovido pelo Sindicato dos Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS).

Os trabalhos de restauração devem ser concluídos até o dia 10 de janeiro e o Laçador deve ser transferido ao sítio já no dia 11. Porém, não será imediatamente exposto. No local, precisará haver um trabalho de preparação da estátua. A previsão é de que a reinauguração ocorra em 20 de janeiro.

No momento, o Laçador já encontra-se de pé - quando iniciou-se o processo de restauração, ele precisou ser imediatamente deitado por conta das rachaduras presentes na parte inferior da estrutura.

A estátua ganhou nova estrutura interna. "Toda a movimentação era absorvida pela casca, que é o monumento em si. Essa estrutura interna absorve esses esforços da avenida. A trepidação é sensível, se você senta no sítio do Laçador percebe o impacto dos carros. Já está pronta essa estrutura interna e as fissuras foram corrigidas através de um processo de solda que foi definido após vários testes", explica Verônica.

Enquanto os trabalhos na estátua avançam, a prefeitura de Porto Alegre busca parceiros que queiram assumir uma concessão do sítio. Empresas interessadas em adotar o espaço público, pelo período de dois anos, deverão formalizar propostas até 5 de janeiro, com. As propostas deverão conter o modelo paisagístico proposto pelo adotante.

Esse casamento de datas pode permitir que o Laçador volte a ser exposto ao público já com a empresa parceira acertada. A restauração ocorrer próxima ao aniversário de Porto Alegre representa muito. É um símbolo da cidade, e ter o sítio revigorado abre a possibilidade de os turistas chegarem ali. É um começo maravilhoso do aniversário da cidade", afirma o secretário municipal extraordinário dos 250 anos de Porto Alegre, Rogério Beidacki.

A restauração foi inicialmente orçada em R$ 900 mil, mas os recursos não devem ser integralmente aplicados, segundo o coordenador do projeto, Zalmir Chwartzmann: "O orçamento é de 2019, e todo mundo sabe o quanto material de construção e mão de obra subiram nesse meio tempo. Mesmo assim, não só não vamos gastar todo os R$ 900 mil como também, evidentemente, teremos que devolver o que não for empregado", afirmou.