Poesia em dobro em lançamento no Café Fon Fon

O Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) recebe nesta quinta-feira (16), às 19h, o lançamento do mais novo livro de poesias de Léo Cruz, A última vez que penso em você neste segundo. A obra, que fala sobre amores e decepções, é o segundo trabalho literário de vulto do autor, que publica regularmente seus poemas na página Poeta Léo Cruz e compartilha seu trabalho em zines, postes e muros da cidade. A versão digital do seu primeiro livro está entre os mais vendidos do gênero na plataforma Amazon.

A noite de estreia também contará com o lançamento da quarta obra de poemas da escritora Michelle Buss, (um parêntesis sobre distâncias). Durante a sessão de autógrafos, acontece também um sarau com a participação de escritores como Lota Moncada, Manuela Dipp, Tônio Caetano, Adriana Mondadori eJoão Batista de Melo, além do músico Eduardo Francisco.