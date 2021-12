Gaúcho da Fronteira chega ao teatro em show no Bourbon Country

Com mais de 50 anos de estrada, o cantor Gaúcho da Fronteira se apresenta hoje, às 21h no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Esse será seu primeiro show em teatro em Porto Alegre, e o espetáculo receberá convidados como Luiz Carlos Borges e João Almeida Neto.

O Gaúcho sempre tem um dizer campeiro e uma história do campo para contar, levando com isso um pouco do interior e principalmente da fronteira por todo o território nacional, além de países como Uruguai, Argentina, Paraguai e Estados Unidos. Além da gravação de um DVD comemorativo dos 50 anos de carreira, em que o artista registra sua trajetória de sucesso, lançou em 2021 a música Essa tal de pandemia, abordando o difícil período que estamos vivendo.

Os ingressos para a performance estão disponíveis na plataforma Uhuu. Os bilhetes, divididos em diferentes categorias, custam entre R$80,00 e R$120,00.