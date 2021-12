Livro propõe uma volta ao mundo com Fernanda Pandolfi

Depois de muito se questionar a respeito do rumo profissional que estava seguindo, a jornalista gaúcha Fernanda Pandolfi deixou tudo para trás e decidiu dar a volta no mundo em busca de um novo sentido para sua vida. Depois de 270 dias de aventura, percorrendo mais de 37 países em cinco continentes, escreveu um livro contando histórias e reflexões sobre a experiência vivida. A obra, intitulada Quem é a estrada, tem lançamento e sessão de autógrafos hoje, às 17h, no hotel Piazza Navona by Intercity (Av. Independência, 813).