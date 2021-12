Jeferson Tenório aborda negritude no contexto cultural brasileiro na CCMQ

O Núcleo Educativo da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) promove nesta quarta-feira (15), às 14h30min, uma palestra com o escritor Jeferson Tenório. Autor do livro O avesso da pele, vencedor da categoria romance literário no Prêmio Jabuti 2021, ele aborda a questão da negritude em relação ao contexto cultural brasileiro. A atividade acontece na Sala Sérgio Napp 1, com acesso gratuito mediante inscrição prévia pelo e-mail [email protected]