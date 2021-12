Fundador da Cufa participa do programa '#Provoca' desta semana

Nesta terça-feira (14), às 22h na TV Cultura, Marcelo Tas recebe como convidado no #Provoca Celso Athayde, fundador da Central Única das Favelas (Cufa). No programa, o empresário, ativista e atual CEO da Favela Holding fala sobre a vida na rua, a ação das favelas durante a pandemia, a terceira via, e muitos outros temas.