Angelo Primon ministra curso gratuito de música instrumental

Angelo Primon irá ministrar uma masterclass gratuita de música instrumental organizada em três módulos. A oficina, intitulada Música, reação e compreensão - panorama instrumental, será disponibilizada a partir do dia 20 de dezembro para escolas públicas e particulares do estado, além de conservatórios, cursos de música e público em geral.

O objetivo do curso é ampliar o acesso à arte em tempos de pandemia e isolamento social. As instituições interessadas em participar e receber o conteúdo gravado devem realizar uma solicitação através do e-mail [email protected]

A atividade faz parte do projeto Reverbera, das produtoras Primeira Fila Produções e Mais Além Produções, que, em novembro, levou gratuitamente música instrumental para as ruas de Serafina Corrêa e Guaporé, na região da Serra. A ação promoveu um show nômade do pianista Rodrigo Soltton, que tocou em um piano sobre um caminhão em trânsito por duas horas.

Na masterclass comandada por Primon, o compositor apresentará seu panorama sonoro instrumental a partir de reflexões sobre o som e suas propriedades, instrumentos de cordas convencionais, étnicos e singulares e, por fim, estruturação/construção prática de abordagens musicais a partir de gêneros musicais e suas possibilidades harmônicas, rítmicas e estilísticas.