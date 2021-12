Adolescente com deficiência visual lança livro na Biblioteca Pública do Estado

Apaixonada por literatura desde pequena, a porto-alegrense Clarissa Monteiro, de 15 anos, se aventura desde os 10 pelo mundo da poesia. Transitando entre a vida real e a imaginária, a jovem traz suas interpretações sobre o universo a partir de uma perspectiva singular: ela tem deficiência visual desde o nascimento.

Nesta terça-feira (14), às 19h em evento gratuito na Biblioteca Pública do Estado, Clarissa irá lançar seu primeiro livro: Vozes noturnas. Com o auxílio do computador e de softwares de leitura e transcrição de texto, a jovem gaúcha escreve suas poesias com o sentimento de que há coisas que não podem ser expressas senão por versos em uma página.

A adolescente, que é estudante e mora na Zona Sul de Porto Alegre, espera que este seja apenas o primeiro de muitos livros. Seu desejo também é compartilhado com a mãe, Vera, que sempre incentivou a menina a se aventurar cada vez mais na literatura.