Divulgados os vencedores do Açorianos de Teatro e Circo 2021

Foram revelados, em cerimônia no Teatro Renascença, os vencedores dos Prêmios Açorianos de Teatro Adulto, Tibicuera de Teatro Infanto-Juvenil e do Primeiro Açorianos de Circo. A ação, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura através da Coordenação de Artes Cênicas, foi realizada em formato híbrido, apenas com a presença dos indicados e transmitida pelas redes sociais.

A premiação foi conduzida pela atriz Kaya Rodrigues. O conceito da noite foi inspirado na temática circense já que essa edição marca a estreia do Açorianos de Circo. Encabeçada pelo encenador Jessé Oliveira, essa foi a primeira ação da atual gestão da coordenação de artes cênicas da SMC, que atendeu a reivindicação da categoria, para valorizar a qualidade da arte circense da capital gaúcha. O escultor gaúcho Vinicius Vieira criou a estátua e presenteou a SMC.

As comissões julgadoras foram compostas por experientes artistas de cada área: Alex Garga, Consuelo Vallandro e Patrícia Sacchet (Circo), Igor Ramos, Plínio Mósca e Rodrigo Marques (Teatro Adulto), Denizeli Cardoso, Juliana Barros e Sandra Loureiro (Teatro Infantil). A ocasião marcou a primeira atividade presencial do ano de 2021 no teatro do Centro Municipal de Cultura e Lazer Lupicínio Rodrigues, que passa por reparos e será reaberto no início do próximo ano. Em função das mudanças que a pandemia impôs aos espetáculos de teatro e de circo, as categorias foram temporariamente reformuladas. Em 2022, serão retomadas as tradicionais características do prêmio e a comunidade circense será consultada para a definição das categorias da área.

A cerimônia contou com a presença do secretário de cultura de Porto Alegre, Gunter Axt, o adjunto da pasta, Clóvis André, e o coordenador de descentralização da cultura Camilo de Lélis. Axt agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância da noite de premiação. “Não à toa o nome desse teatro é Renascença. Essa noite é de renascimento, esperança e futuro", disse.

Confira a lista dos vencedores

Prêmio Açorianos de Circo:

Melhor Espetáculo

Dalí Vídeo Espetáculo

Direção

Tainá Borges e Lara Rocho, por Atravessamentos

Artista/Performer Feminino

Roberta Alfaya, por Dalí Vídeo Espetáculo

Artista/Performer Masculino

Zeca Padilha, por Dalí Vídeo Espetáculo

Destaque Técnico

Bolívar Lauda, por Atravessamentos

Ação Formativa

Fecico

Ação Periférica

Viva Circo

Prêmio Tibicuera de Teatro Infanto-Juvenil 2021

Melhor Espetáculo

De La Mancha

Direção

Liane Venturella, por Xirê das Águas – Orayeye Oh

Artista/Performer Feminino

Bruna Casali, por Papo de Criança

Artista/Performer Masculino

Henrique Gonçalves , por De La Mancha

Destaque Técnico

Viviane Juguero (trilha), por Peteca, Pião e Pique-Pessoa

Ação Formativa

Festerê

Ação Periférica

De La Mancha

Prêmio Açorianos de Teatro Adulto 2021

Melhor Espetáculo

A Vó da Menina

Direção

Camila Bauer e Bruno Gularte, por “A Vó da Menina” e Camila Bauer por Derrota

Artista/Performer Feminino

Hayline Vitória, por A Ultima Negra

Artista/Performer Masculino

Elison Couto, por “De Profundis:Epistola in Cárcere et Vinculis”

Destaque Técnico

Vitório Azevedo, pela trilha sonora e edição de “Foi o que deu para fazer”

Ação Formativa

Laboratório de Montagem Cênica Exclusiva para Travestis e Transexuais

Ação Periférica

Três Tempos para a Dramaturgia Negra no RS: Formação, Reflexão e Memória