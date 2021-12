Pucrs entrega homenagem a Alcione em evento virtual

A Pucrs entrega nesta terça-feira (14), às 21h, a homenagem Mérito Cultural 2021, que será agraciada à cantora Alcione. No evento virtual, exibido pelo canal da universidade no YouTube, a artista relembra momentos marcantes da sua carreira em bate-papo com Ricardo Barberena, diretor do Instituto de Cultura da Pucrs. A honraria será entregue pelo reitor Evilázio Teixeira.

Alcione é uma das grandes referências da nossa cultura, principalmente por sua história com o samba. Além da homenagem, a passagem pelo Estado celebra o lançamento de seu novo disco Tijolo por tijolo. A Marrom faz show em Pelotas nesta quarta-feira, no Theatro Guarany, e em Porto Alegre, no Auditório Araújo Vianna, na quinta-feira.