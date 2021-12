Filme 'What About Jazz?' fica em cartaz até janeiro pela plataforma Sympla

Com elenco formado por mais de 30 artistas gaúchos, o filme What About Jazz? terá temporada até janeiro de 2022, sempre a partir das 19h de sextas-feiras, ficando acessível até a meia-noite de domingos, na plataforma Sympla. A produção audiovisual que celebra a dança, o teatro musical e o cinema promove um encontro do público com um jazz nada convencional, com movimentos cheios de excentricidade, ritmos sincopados e inesperados. O repertório homenageia grandes obras do audiovisual, como Chicago, Cabaret, Sweet Charity, Pippin, Liza with a Z, entre outras.

Integram o elenco bailarinos, cantores e atores de 17 a 36 anos, moradores das cidades de Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo.

Em cena, coreografias que dão protagonismo a partes do corpo usualmente pouco exploradas, como dedos, pulsos e tornozelos. Cadeiras e chapéus também entram no ritmo, formando complexas partituras coreográficas, típicas do teatro musical.

Com direção geral de Clara Litvin, e direção de coreografia de Isadora Bonumá, o filme foi todo produzido durante a pandemia de Covid-19, com todas as locações na Capital, e estreou no último dia 20 de novembro.

Passada a temporada on-line, o grupo já vê no horizonte a possibilidade de levar o espetáculo para os palcos. A ideia é que o projeto What About Jazz? abra novas audições para compor o elenco que levará o espetáculo para os palcos físicos, em 2022. Por enquanto, para assistir à produção audiovisual, os ingressos podem ser adquiridos na plataforma de exibição ( www.sympla.com.br/what-about-jazz__1386401 ) por R$ 200,00 para cada endereço de IP.

Viabilizado pela plataforma Catarse em um financiamento coletivo com mais de 600 apoiadores, o filme irá oferecer descontos progressivos para apoiadores da campanha, realizada em abril e maio de 2021. Neste caso, é preciso verificar os valores no link https://www.catarse.me/whataboutjazz.