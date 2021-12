Ciclo de apresentações de jazz na Casa de Cultura Mario Quintana

O Instituto Estadual de Música, com apoio da Discoteca Pública Natho Henn e da Casa de Cultura Mario Quintana, apresenta, de hoje até quinta-feira, a Audição Jazz. O evento contará com três shows comentados e apresentados pelo jornalista Paulo Moreira.

As atividades, gratuitas, acontecem no Palco Lory F. da Discoteca, no 4º andar da CCMQ (Andradas, 736). Com curadoria e participação de Marcelo Corsetti, as apresentações ficam por conta de Nicola Spolidoro, banda Lummi e Kaynakani. A última atração consiste no mais recente trabalho de Marcelo, que atua como guitarrista, compositor e produtor. Ele se apresenta em um quarteto de baixo, piano, bateria e guitarra, com músicas mais lentas e sons mais crus, que remetem ao início da sua trajetória nos anos 1990.