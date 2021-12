Entre o sertanejo e a pisadinha, Léo Richar lança novo single

O cantor sertanejo gaúcho Léo Richar lança o seu mais novo trabalho, intitulado Se a Gente não Dale. O single une pegada eletrônica a referências à "pisadinha", estilo que está ganhando bastante notoriedade no cenário fonográfico no Brasil. Lançado pela Gravadora Soma, a nova música já está disponível em todas as plataformas de streaming.

“A música surgiu depois que notei o grande apelo por parte do meu público, que pedia o lançamento de uma música bem animada e dançante. Logo vi a oportunidade de criar um novo trabalho e foi nesse momento que também percebi o grande crescimento do estilo pisadinha no Brasil,” afirma o artista.

Léo Richar é um cantor e compositor sertanejo gaúcho, natural da cidade de Cachoeirinha. Seu primeiro contato com a música foi aos nove anos de idade, quando ingressou em um projeto musical da escola na qual estudava. No ano de 2019 iniciou sua carreira profissional, e Se a Gente não Dale é seu sexto single. Dentre seus trabalhos lançados estão Moça (2019), Amor de Cachaceiro (2019), Chamando Recaída (2019), Química Perfeita (2020) e Reinicia (2021).