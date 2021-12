O Fabuloso Concerto d'Amélie Poulain faz show extra no Quentin's Bar

Comemorando a boa receptividade do público, o espetáculo O Fabuloso Concerto faz show extra no Quentin's Bar (Lima e Silva, 918) neste domingo (12), às 21h. Ingressos, a R$ 25,00, podem ser garantidos antecipadamente no perfil do Quentin's Bar no Instagram, ou adquiridos no local, no momento do espetáculo.

Com músicas do compositor Yann Tiersen, O Fabuloso Concerto é um espetáculo intimista composto pela trilha sonora completa do filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Em uma bohemia de sensações, o ouvinte será transportado para o universo da jovem Amélie, com elementos e objetos do filme, com cores vibrantes e músicas um tanto circenses, um tanto dramáticas e um tanto alegres. Tornando a imaginação o personagem principal do show.

Com arranjos de Daniela Garcia e Natália Damiani, o grupo é formado pelas musicistas Daniela Garcia (trompete), Clarissa Ferreira (violino), Natália Damiani (piano) e pelos músicos Gabriel Romano (acordeon) e Rodrigo Cordeiro (percussão). Conta também com a participação de Bruna Espinosa, atriz que interpreta o papel da Amélie Poulain durante o concerto, fazendo o público interagir com o espetáculo. Desde sua criação em dezembro de 2016 em Porto Alegre-RS, o projeto já carrega em seu portfólio mais de 100 apresentações com concertos em sua maioria com ingressos esgotados.

O Fabuloso Concerto d'Amélie Poulain compartilha dos mesmos sonhos da personagem do filme: tornar a vida das pessoas mais felizes através de pequenos gestos. O legendário "Fabuloso Álbum" é um exemplo desta interatividade lúdica com o público. O grupo só tem uma exigência: que cada pessoa traga uma foto 3x4 para colar no álbum, com a digníssima Fabulosa Cola.