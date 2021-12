Roda Viva desta semana entrevista Felipe Salto, diretor da IFI do Senado

Nesta segunda-feira (13), o Roda Viva recebe o economista Felipe Salto, especialista em contas públicas, e diretor da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão do Senado, criado com o objetivo de aumentar a transparência nos gastos do governo. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar a partir das 22h, pela TV Cultura, site da emissora e pelos canais no Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn.

Salto comanda uma equipe encarregada de acompanhar de perto a conjuntura do País e analisar medidas que possam contribuir para o crescimento econômico e a geração de empregos.

Dados do FGV Social, o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, indicam que há mais de 27 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza. O corte de gastos não prioritários do governo federal, que poderiam contribuir para aliviar a situação dessa parcela da população, é outro tema de estudos da IFI.

Para Felipe Salto, os resultados do rombo bilionário nas contas do governo vão recair sobre os mais pobres, o que exige mudanças urgentes na condução da política econômica.

O Roda Viva conta com uma bancada formada por Thais Heredia, analista de Economia da CNN Brasil; Henrique Gomes Batista, coordenador de Economia e Internacional do Jornal O Globo em Brasília; Adriana Fernandes, repórter Especial e colunista do Jornal O Estado de S. Paulo; João Villaverde, jornalista e professor na FGV-SP e Alex Ribeiro, repórter Especial do Valor Econômico.