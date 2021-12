Jottaga e W Jaguara promovem pocket show em ajuda a famílias da Ilha do Pavão

O cantor, compositor e humorista Jottagá e o comediante W Jaguara apresentam pocket show neste sábado (11), às 20h, no bar e estação de growler Zitas Tap House (Praça Cônego Marcelino, 21). A dupla, que se autointitula Duo Meketrefe, vai se apresentar em prol da Campanha Solidária Comida Para Quem Tem Fome - ação Ilha do Pavão. A entrada é franca, mediante contribuição espontânea e doação de alimentos não perecíveis.

A dupla promete divertir e comover os corações solidários em um sábado à noite, em um espetáculo unindo música e stand up. As mesas estarão colocadas na rua, e serão seguidos protocolos de enfrentamento à covid-19.

O objetivo da Campanha Solidária Comida Para Quem Tem Fome é ajudar as 120 famílias da Ilha do Pavão, em Porto Alegre, que estão em situação de grave insegurança alimentar. É possível enviar contribuição financeira via pix, pela chave 594.544.310-72 (para Regina Macedo, uma das organizadoras da campanha), ou fazer doações de alimentos não-perecíveis nos locais listados abaixo. Além de Regina, organizam a ação Rita Gaspary, Luciane Leal e o grupo voluntário Pão Com Mortadela.

Canoas

Rua São Caetano, 32. Portaria 24 horas

Porto Alegre

Bairro Tristeza

Av. Nonoai, 1458 Bloco I, apto. 123, com Mirtha

Bairro Moinhos de Vento

Rua 24 de Outubro, 551. Portaria 24 horas

Bairro Cidade Baixa

Zitas Tap House

Praça Cônego Marcelino, 21 (terça a sábado, das 17h às 24 h)

Torq Fitness

Rua Lopo Gonçalves, 317 (segunda a sexta, das 07h às 22h)