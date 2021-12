Teatro de rua de São Paulo chega a Porto Alegre para apresentações no Parcão e no Germânia

Depois de duas temporadas de sucesso, sendo a última online, o espetáculo Quem prospera sempre alcança volta a se apresentar presencialmente. Desta vez, a trupe aterrissa em Porto Alegre, para três sessões gratuitas e com interpretação em Libras e programa em Braille: sábado (11), às 17h, no Parcão, e domingo (12), às 10h e às 16h, no Parque Germânia.