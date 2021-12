Gabriel Grossi reinventa clássicos em show instrumental no Instituto Ling

Considerado um dos maiores instrumentistas de harmônica, Gabriel Grossi se apresenta neste sábado (11), às 20h, no Instituto Ling. Ingressos, a partir de R$ 25,00, podem ser adquiridos online ou na bilheteria do Instituto.

Ao lado de seu quarteto, formado por Eduardo Farias (piano e teclados), André Vasconcellos (baixo) e Sérgio Machado (bateria), Grossi apresenta o álbum Re Disc Cover, lançado no ano passado. A produção traz releituras de clássicos do pop rock internacional, com canções de Stevie Wonder, Queen, Nirvana, Oasis, Beatles, The Police, entre outros.

Em cada faixa, porém, o quarteto consegue imprimir sua marca apresentando novas sensações que respeitam os temas originais e criam espaços onde se revelam impensáveis improvisos e rotas alternativas.