Pela primeira vez no Brasil, Nora Jean Wallace canta no Instituto Ling

Pela primeira vez no Brasil, a cantora e compositora americana Nora Jean Wallace traz sua voz poderosa e seu blues elétrico de Chicago para o Instituto Ling (João Caetano, 440) nesta sexta-feira (10), às 20h. Ingressos estão esgotados.

Nascida em 1956 em Greenwood, no Mississippi, Nora Jean cresceu com seus 15 irmãos e irmãs trabalhando em campos de algodão. Ansiava pelas noites de sexta e sábado, quando seu pai e seu tio, conhecidos músicos de blues da região, se reuniam para interpretar clássicos. A mãe de Nora Jean também cantava música gospel. Era questão de tempo até que ela descobrisse sua própria voz.

Inspirada também pelos artistas de soul que ouvia no rádio, como James Brown, Aretha Franklin e Ray Charles, foi em Chicago, a capital do blues, que Nora Jean passou a acreditar na possibilidade de uma carreira profissional como cantora e começou a se apresentar nos clubes da cidade. Descoberta em 1985 por Jimmy Dawkins, fez turnês e gravou com o lendário guitarrista, participando de dois de seus discos. Foi chamada por ele de “rainha do blues”.

Com uma base de fãs conquistada, participou de diversos festivais de música dos Estados Unidos. Em outubro de 2002, lançou seu primeiro álbum, Sings the Blues. Seu mais recente disco saiu em 2020, batizado de Blues Woman.