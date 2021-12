Ouviravida promove educação musical popular para crianças na Capital

Projeto social que promove educação musical popular para crianças da Vila Pinto, no Bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, o Ouviravida celebra neste sábado (11), às 16h, a primeira apresentação coletiva e aberta ao público desde o começo da pandemia. O espetáculo acontece na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Rua Um, 140), no bairro Jardim Carvalho, com entrada franca.

Cerca de 120 crianças participam do espetáculo, mostrando para a comunidade o resultado de um ano inteiro de aprendizado em flauta doce, percussão e canto. No ano passado, as aulas ocorreram online, pelo WhatsApp, com as atividades presenciais sendo retomadas em 2021, de forma gradual.

Idealizado pelo maestro Tiago Flores e iniciado em 1999, o Ouviravida oferece aulas gratuitas e procura, além da capacitação musical, trabalhar a autoestima de jovens em situação de vulnerabilidade social.