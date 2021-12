Rede de entidades lança movimento contra censura na cena artística

Considerado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a sexta-feira (10) marca o lançamento do Movimento Brasileiro Integrado pela Liberdade de Expressão Artística, ou Mobile. Com participação de diversos nomes da cena artística, o evento acontece no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), a partir das 18h desta sexta-feira, com entrada gratuita.