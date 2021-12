Oswaldo Montenegro volta a Porto Alegre com show 'Balada para um ex-amor'

Trazendo uma fotografia musical dos desencontros do nosso tempo, Oswaldo Montenegro estará no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80) nesta sexta-feira (10), às 21h, com o show Balada para um ex-amor. Batizado com o nome de uma canção que vem sendo sucesso nas plataformas digitais, o espetáculo aborda diversos tipos de separação e de sentimentos dos ex-casais, em uma época de constantes trocas de parceiros e sonhos.

Por meio de canções emblemáticas de sua bem sucedida carreira, Oswaldo Montenegro irá conduzir o público por subtemas, propondo uma reflexão sobre como lidar com um tempo em que nos separamos a toda hora e, paradoxalmente, sonhamos com o amor eterno.

No palco, o menestrel estará acompanhado por Madalena Salles (flauta), Sergio Chiavazzoli (violão, guitarra e bandolim) e Alexandre Meu Rei (baixo e guitarras). Ingressos, a partir de R$ 120,00 e com opções de meia entrada, à venda no site Uhuu e no Bourbon Shopping.