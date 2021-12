Laura Dalmás lança novo single sobre empoderamento feminino

A intérprete e compositora gaúcha Laura Dalmás lança nesta sexta-feira (10) nas plataformas digitais o single e o clipe da música Transcender amarras. A artista ficou conhecida nacionalmente ao participar da quinta edição do The Voice Brasil. Com um arranjo vocal intenso e uma letra que fala sobre empoderamento feminino, ela transita entre o pop, rock e a MPB.

O trabalho é o terceiro single do álbum Minha essência, previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 2022. Para ela, a canção é sobre as mulheres desta geração e sobre mulheres que vieram antes de nós e que, por muito tempo, tiveram que silenciar seus desenhos e sonhos em meio a uma sociedade extremamente patriarcal.

O single tem letra de Laura e Jessica Berdet e foi composta e produzida pela própria cantora e por Cristian Sperandir. Laura também é a idealizadora e produtora do videoclipe. O álbum Minha essência conta com financiamento do Pró-Cultura RS e do edital Criação e Formação - Diversidade das Culturas, executado pela Fundação Marcopolo com recursos da Lei Aldir Blanc.