Repertórios que se somam

Quando falamos de dança clássica no Rio Grande do Sul, não há quem não conheça o famoso sobrenome Bublitz. A família, dona de uma das mais tradicionais escolas de balé do Estado, agora também traça seu caminho no universo do teatro e da música. Do palco para as telas, a Bublitz Academia de Musicais estreia hoje, às 20h, em sessão única na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1085) o filme A última noite em Madame Bublitz.

A obra tem como ponto de partida o encontro de personalidades em um museu de cera ficcional. O projeto, feito de maneira conjunta, é resultado do trabalho de conclusão do curso de teatro ministrado pela escola. Os ingressos para assistir o longa, que custam R$30,00, estão disponíveis para compra na bilheteria do cinema e na sede da companhia de balé da família (Lucas de Oliveira, 158).

De tenista a bailarino, o fundador da Academia, Patrick Bublitz, cresceu dentro do universo das artes. Frequentou diferentes teatros e museus ao redor do mundo durante toda a sua infância e adolescência e, durante uma passagem por Londres, ao acompanhar o espetáculo musical Os miseráveis, idealizou a possibilidade de trazer esse tipo de manifestação artística para a cidade de Porto Alegre.

"O balé é um pouco mais limitado e complexo. O musical, por outro lado, tem uma linguagem muito mais acessível e popular, conseguindo atingir de fato as pessoas. Acho que a arte de um modo geral tem esse poder e esse dever de fazer os outros sentirem e refletirem", comenta. Seu desejo saiu do papel pouco tempo depois, e a primeira peça da escola desenvolvida por ele foi apresentada no Theatro São Pedro em dezembro de 2019.

Na sequência, infelizmente, a pandemia apareceu para atrapalhar os planos do jovem e entusiasta bailarino. As aulas passaram a ser ministradas de maneira virtual e a programação de atividades precisou ser reformulada. "Tínhamos apresentações planejadas e teatros alugados para 2020. Foi uma marcha à ré violenta. Mas o filme surgiu nesse meio tempo como maneira de viabilizar a realização de um projeto."

Rodrigo Teixeira foi o responsável por dirigir e dramatizar a iniciativa, que simboliza o fim de um período de adaptação e o início de um trabalho concreto. A turma, formada por menos de dez alunos, vinha recheada de excelentes repertórios nas mais distintas áreas como dança, teatro e canto. Pensando nisso, a equipe de professores decidiu construir algo que fosse capaz de unir essas habilidades em um único espaço, misturando referências.

A história escolhida por eles é ambientada em um museu de cera com diferentes personalidades históricas e artísticas. Na obra, elas precisam se despedir umas das outras em decorrência do fechamento do espaço, aproveitando o momento para discorrer e debater sobre importantes pautas presentes na sociedade. Elis Regina, Houdini, Katy Perry, Judy Garland, Julie Andrews, Lady Gaga, Madonna e Melania Trump integram a história.

"Apresentamos uma lista com 30 nomes de figuras que já haviam sido mencionados em alguns dos nossos encontros. Todos amaram a ideia e muitos já escolheram e se identificaram de cara com quem queriam interpretar. A partir disso começaram o processo de construção e imersão nos personagens", conta Teixeira.

Para ele, trabalhar com alunos tão diversos foi um desafio enorme e uma grande oportunidade de aprendizagem, pois o grupo tinha crianças e adultos participando das mesmas atividades e projetos. "Foi muito bom ter toda essa pluralidade de idades e de bagagens. As crianças de modo geral trazem uma naturalidade invejável. Simplesmente falam e se expressam sem nenhum medo. Elas atuam brincando e viram inspiração para o resto do grupo."

Um dos maiores cuidados em relação aos integrantes mais novos foi a escolha das pautas abordadas no filme e a maneira como elas seriam expostas para o público. Alguns dos assuntos apresentados são mais densos e, para evitar tópicos inapropriados, a metáfora foi utilizada como ferramenta para suavizar determinadas questões sem tirá-las de cena.

O cenário pandêmico fez com que todo o processo de ensaios acontecesse de maneira remota, mas o grupo conseguiu se reunir duas vezes antes das gravações finais para entrar em sintonia e ajustar os últimos detalhes. "Isso foi muito importante porque a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Quando falamos de teatro e cinema, estamos nos referindo ao encontro, ao toque, à respiração. Saí das filmagens em êxtase, a sensação que eu tinha era de que se eu morresse naquele dia, morreria como o cara mais feliz do mundo", finaliza.