Novo disco de Pedro Longes

Depois do lançamentos de singles e shows que antecederam o disco, o quarto álbum de Pedro Longes, Sinestesias, chega hoje às plataformas digitais. O trabalho celebra o retorno do compositor ao Rio Grande do Sul, depois de quatro anos no Chile. Para comemorar a ocasião, o artista fará uma live no seu Instragram (@pedrolonges), hoje, às 20h.

O repertório traz como bagagem suas vivências musicais e novas canções escritas durante o período no exterior. Com 11 faixas, a produção faz uma conversa entre passado, presente e futuro, unindo cinco músicas inéditas a releituras do primeiro disco, Conexión, e quatro faixas bônus.

Os arranjos minimalistas, ora voz e piano, ora voz e violão, foram gravados de forma orgânica, ao vivo, no estúdio Soma, em Porto Alegre. O trabalho contou com as participações de André Vicente, Daniel Mueller, Anaadi e Ana Clara Moltoni.