Festival de Cinema Latino-Americano de SP celebra protagonismo feminino

A 16ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo começa nesta sexta-feira (10) e se estende até o dia 17 de dezembro com uma programação híbrida. Parte da mostra será exibida de maneira online (Sesc Digital, Spcine Play e InnSaeitv) e a outra parte presencialmente no Circuito Spcine, em São Paulo.

Com um total de 38 filmes participantes, entre longas e curtas de 12 países, este ano o evento celebra o protagonismo feminino na indústria cinematográfica da América Latina e Caribe, em suas mais diversas vertentes: direção, atuação, produção, fotografia, com filmes inéditos, debates, masterclass e uma homenagem à diretora argentina Liliana Romero.

A cerimônia de abertura acontece às 19h, virtualmente, com uma breve apresentação dos diretores e parceiros do festival. Após a cerimônia, os filmes estarão liberados nas plataformas.

Entre as atrações estão a pré-estreia nacional de Clarice Lispector - a descoberta do mundo, documentário de Taciana Oliveira; homenagem a diretora argentina Liliana Romero com exibição do seu mais recente longa de animação O gigante egoísta; e a estreia nacional do filme Abajures, de Paz Encina.

Filmes inéditos de ficção e documentários da cinematografia emergente latino-americana como Anos curtos, dias eternos, de Silvina Estévez (Argentina); LXI (61), de Rodrigo Moreno del Valle (Peru); A grande viagem ao pequeno país, de Mariana Viñoles (Uruguai) também estão na programação.

A programação traz ainda uma novidade: o Foco Cinema Afro-Colombiano, com 4 títulos produzidos, realizados e protagonizados por pessoas afrocolombianas trazendo histórias que propõem vias de acesso a outras realidades sócio-históricas e culturais como as dos afrodescendentes na América Latina.