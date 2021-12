Epifania Cia. de Teatro estreia filme-espetáculo autoral 'No cantinho com você'

canal de YouTube da Companhia Resultado de uma criação coletiva, mais uma produção da Epifania Cia. de Teatro tem estreia marcada para o mês de dezembro. Trata-se do filme-espetáculo No cantinho com você, dirigido por Samir Signeu, que será lançado nesta quinta-feira (9), às 20h, no. O acesso é gratuito.

Com as atrizes Amanda Leones, Carla Dias e Luana Costa, a obra é estruturada como um programa da rádio Jaburu que aborda a história do cotidiano de três mulheres evidenciando as suas forças e fragilidades, bem como as suas inseguranças e assertividades.

Conhecemos primeiramente Maria João (Carla), mulher do povo, que falará sobre a sua experiência com o parto em uma maternidade do SUS. Na sequência ouvimos Amanda Leones, atriz e produtora, que participará no programa para divulgar o mais recente trabalho do seu grupo de teatro. E, por fim, Alexia Von Poser (Luana), personal influencer e coaching de relacionamentos.

Tudo isso será comandado pela apresentadora Venusa do Rego, que está sempre atenta para fazer o programa render mais, ainda que – às vezes – ela exagere nas medidas e caminhos adotados.

O filme-espetáculo é resultado de um novo momento no processo de pesquisa cênica da Cia., que tem sua primeira montagem totalmente autoral e de gênero cômico.