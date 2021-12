Marcito Castro e Mauricio Dollenz se apresentam no Poa Comedy Club

O Porto Alegre Comedy Club (24 de Outubro, 1454) recebe nesta semana a apresentação de dois humoristas. Na quinta-feira (9), Marcito Castro sobe ao palco às 20h para exibir o seu mais recente espetáculo solo intitulado Tu acha que eu te testo?

Marcito é um comediante conhecido por contar casos engraçados sobre sua infância no Sarandi, os tempos de colégio público, seus relacionamentos, e a chegada na vida adulta como professor de História. Na apresentação, ele explora novas piadas e testa novos formatos de texto para arrancar risadas da plateia.

No sábado (11), também às 20h, é a vez do ator, mágico e humorista chileno Mauricio Dollenz. Na ocasião, apresenta o espetáculo One man show. Ele, que já viajou mais de 25 países, cursou a faculdade de teatro no Chile.

Especialista em manipulação de cartas e conduta humana, Dollenz mescla com primor as artes da mágica, improviso e interpretação, criando um show totalmente inédito, divertido e inesperado.