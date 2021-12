Nei Lisboa em show gratuito

O músico Nei Lisboa traz suas icônicas canções em um show gratuito neste sábado, às 18h, em Porto Alegre. O espetáculo acontece na Praça Paris, no bairro Três Figueiras, entre as ruas Rua João Caetano e Ênio Andrade. A apresentação integra as atividades da segunda edição do Zis Grafite, apresentando o Arte & Design na Praça, que acontece das 14h às 19h.