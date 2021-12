Ira! traz a Porto Alegre velhos sucessos em formato acústico e visceral

Clássicos de uma carreira que chega aos 40 anos, em formato ao mesmo tempo acústico e visceral. É o que Edgar Scandurra (violão) e Nasi (voz) propõem no espetáculo Ira! folk, que estará neste sábado (11) no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), às 20h. Ingressos, a partir de R$ 160,00, na plataforma Uhuu. É necessária a apresentação de comprovante de vacinação.

Sozinhos no palco, a dupla criativa do Ira! vai entregar as fãs canções como Flores em você, Tolices, Dias de luta, Envelheço na cidade, Mudança de comportamento, Núcleo base e Eu quero sempre mais, entre outras. Ira! folk é um show para uma plateia que encontra em seus ídolos uma cumplicidade total de quem os acompanha desde a adolescência.