Ói Nóis Aqui Traveiz de volta às ruas neste final de semana

Depois de muito tempo longe das ruas e do público, a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz realiza dois dias de apresentações gratuitas em Porto Alegre com o espetáculo Ensaio Geral para uma Parada Ubuesca. Nesta sexta-feira, às 18h, a performance acontece na Praça da Alfândega com a rua Sete de Setembro. No sábado, às 12h, o grupo estará no Parque da Redenção, próximo à feira ecológica.

A peça traz para as ruas da Capital o espírito da comédia bufa, escatológica e absurda, e tem como fio condutor o personagem Pai Ubu, icônico para todo o teatro ocidental. Ambicioso, covarde e irracional, o lendário persiste como um veículo de ruptura, e tem muito a dizer no momento de perplexidade que vivemos no Brasil.