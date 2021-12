Novo documentário do GNT mostra a trajetória de Elza Soares

O GNT estreia com exclusividade nesta quarta-feira (8), às 23h30min, o documentário Elza infinita, que mostra a trajetória artística, política e espiritual de Elza Soares. Com inspiração nos ecos feministas da voz da artista carioca, o filme faz um recorte musical da vida da compositora e empresária.

Eleita pela rádio BBC de Londres como "a voz do milênio", ampliou e fortaleceu diversas vozes de mulheres negras que foram, por séculos, silenciadas. O lançamento da produção abre e potencializa um espaço de união, além de homenagear a vida de Elza.

As atrizes e cantoras que estiveram no Musical Elza, que originou o documentário, participam da obra interpretando seus sucessos e contribuindo com depoimentos sobre a trajetória da artista e suas vivências. São elas: Larissa Luz, Késia Estácio, Khrystal, Janamô, Lais Lacôrte, Verônica Bonfim e Júlia Tizumba.

O projeto, que é uma coprodução da Sarau Agência com o GNT, conta com uma entrevista exclusiva com a cantora. Além disso, traz também outras vozes femininas, como a de MC Carol, e depoimentos de arquivo, imagens documentais e números musicais exclusivos, como o de Caio Prado.