Exposição 'Não se lê só com palavras' une arte e literatura na Biblioteca Pública

A Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1190) abre nesta segunda-feira (13) a exposição Não se lê só com palavras, com curadoria de Ana Zavadil. A mostra, que fica aberta para visitações até o dia 28 de janeiro, convida o público a interagir com os livros em uma experiência multissensorial.

A exposição apresenta obras de 14 profissionais que integram o Grupo de estudos em arte contemporânea, orientado pela curadora. Durante o ano de 2021, por meio de aulas virtuais, eles leram textos teóricos sobre esta forma de arte e construíram suas próprias produções.

Já que os formatos dos livros são ampliados em direções inesperadas, a montagem foi pensada de modo a ser uma experiência que exige a participação ativa do leitor.

Susan Mendes, Thiago Quadros, Vera Reichert, Heloisa Biasuz, Lisi Wendel, Marinelsa Geyer e Mônica Furtado são alguns dos nomes que integram a mostra.

Além disso, dentro da programação, acontecerá na quarta-feira (15), às 18h30min, uma conversa presencial com a curadora e com a artista Alexandra Eckert. O encontro é gratuito e as vagas serão ocupadas por ordem de chegada.