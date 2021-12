Sarau em Porto Alegre homenageia os 101 anos da escritora Clarice Lispector

Nesta quarta-feira (8), às 18h, o Sarau Clarice Lispector, mãe da humanidade fará sua primeira apresentação presencial no Foyer do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº) em comemoração aos 101 do grande ícone da literatura do País.

Autora de romances, contos, crônicas e ensaios, Clarice é considerada uma das autoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka. O dia do evento antecede a data do seu falecimento, além de também ser próxima ao seu aniversário.

A apresentação será um encontro para celebrar sua vida e obra, com leituras dramáticas e um bate papo sobre sua trajetória. Também será discutida a importância da autora como símbolo feminista, tendo em vista que ela se separou em 1960 em meio a um Brasil preconceituoso e machista.

Participam do sarau Bob Bahlis, Werner Schünemann, Karen Tadros e Manuela Falcão, além de um grupo de jovens atores que irão declamar alguns trechos da obra de Clarice.