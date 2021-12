Lilia Cabral se apresenta na peça 'A lista' no CHC Santa Casa

Nesta quinta-feira (9), às 20h, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75) recebe as atrizes Lilia Cabral e Giulia Bertolli, mãe e filha, para uma apresentação única da peça A lista. A comédia dramática narra o encontro de uma mulher aposentada, isolada em casa, com sua vizinha mais jovem.

A obra, que estreou em 2020 no formato online, marca o retorno de Lilia ao teatro depois de cinco anos afastada. Em cena, ela interpreta Laurita, que fica trancada no seu apartamento em Copacabana para evitar a contaminação com o vírus que assolou o mundo da noite para o dia. Quem abastece a sua casa e realiza suas compras é a jovem vizinha Amanda (Giulia). O encontro detona um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas.

Os ingressos para a performance custam R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia-entrada) e estão disponíveis na plataforma Sympla.