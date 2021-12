Som instrumental é a pedida em Festival de Música de Nova Prata

A partir desta quinta-feira (9), os amantes da música instrumental podem prestigiar a terceira edição do Festival de Música de Nova Prata. O evento, que neste ano acontece em formato híbrido diretamente da Praça da Bandeira, se estende até domingo (12) e será transmitido pelos canais do festival no Conecta TV e Cubo Play.

Estarão no festival Yangos, Fernando do Ó e Zé Montenegro, Lúcio Yanel, Garra e Alma, Thayan Martins Quarteto e Felipe Karam Quarteto. Também ocorre a Mostra Paralela, com quatro clipes de bandas gaúchas selecionadas através de votação nas redes sociais.

Atividades formativas, como a oficina online Produção musical, com André Brasil; Uma breve história da música brasileira, com Deise Coccaro e Lucas Volpatto; Ritmos do sul, com César Casara e Tomás Savaris; e Fingertab Method - Entendendo o violão fingerstyle pela tablatura, com Jonathas Ferreira também entram na programação.