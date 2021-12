Andréa Del Fuego participa do programa '#Provoca' desta terça-feira

O #Provoca desta terça-feira (7), que vai ao ar às 22h na TV Cultura, recebe a romancista, contista, cronista e autora de livros infantis e juvenis Andréa Del Fuego. No programa, a paulistana graduada em Filosofia pela Usp conversa com Marcelo Tas sobre sua vida pessoal, família e carreira.

De maneira descontraída, a convidada conta que é hipocondríaca e que ir em farmácias é uma das suas maiores diversões, pois adora ficar escutando e observando quais remédios as pessoas à sua volta estão comprando.

Sobre a maternidade, ela revela que o nome de seu filho, Francisco José, teve origem no prêmio José Saramago que recebeu em 2011 pelo livro Os Malaquias. Ela conta que, antes da apresentação, a viúva de Saramago colocou a mão na sua barriga perguntando o nome da criança. Ela respondeu que seria Francisco e a mulher complementou dizendo que ainda caberia um José no final.

Em conversa sobre a obra A pediatra, ela fala sobre parto humanizado e diz que Cecília, a protagonista da trama, acha a prática uma bobagem completa. Andréa alerta ainda que, independentemente do tipo de parto, não existe morte zero materna em lugar nenhum do mundo.