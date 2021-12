Nei Lisboa fará show gratuito em Porto Alegre neste sábado

O músico Nei Lisboa sobe ao palco neste sábado (11), às 18h, em um show gratuito em Porto Alegre. O espetáculo acontece na Praça Paris, localizada no bairro Três Figueiras, entre as ruas Rua João Caetano e Ênio Andrade. A apresentação integra as atividades da segunda edição do Zis Grafite, apresentando o Arte & Design na Praça, que acontece das 14h às 19h.

Entre a programação desta edição, está um live painting, ou um grafite ao vivo, da grafiteira convidada do projeto, Sabrina Brum, conhecida como Bina, das 14h às 19h. A profissional internacionalmente reconhecida na área também mantém um projeto social no bairro Restinga, em Porto Alegre.

O evento ainda terá a participação da feira Open Design, com novidades de diferentes expositores e venda de obras. A feira também contará com espaço de gastronomia, bebidas variadas, trazendo ainda, opções em espumantes, cervejas artesanais e outros.

"Estamos muito honrados em realizar essas atividades integradas a esse agradável local. Belo programa para uma tarde de sábado. A ideia é reunir amigos e familiares, com bom chimarrão, cadeira e curtir ao máximo essas cinco horas de evento ao ar livre. Onde será possível aproveitar as oportunidades da feira Open Design, boas opções de gastronomia, conhecer de perto o trabalho da grafitagem ao vivo e curtir um show de Nei Lisboa. Tudo de forma gratuita e aberta", explica o produtor cultural Diogo Severo, da Cia de Produção.

O projeto cultural tem como objetivo aproximar as pessoas das diferentes formas de arte e promover a integração da comunidade com a Praça Paris, despontando o local como um espaço de lazer. A primeira edição do Zis Grafite foi realizada em 2017, quando foram grafitados seis muros no 4° Distrito da Capital, estimulando a arte urbana. O evento tem patrocínio da Fibraplac; apoio da Astir, que adota a praça Paris, Virada Sustentável Porto Alegre e da Feira Open Design; e financiamento do Pró-Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura do Rio Grande do Sul – Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Em caso de chuva, o evento será transferido para o final de semana seguinte.