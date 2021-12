Livro sobre os molhes de Rio Grande

Obra que narra a saga de uma das maiores obras de engenharia marítima do Estado, Sonhos de pedra ganha segunda edição, com direito a capa nova. Ao longo de 240 páginas, o livro escrito pelo jornalista Klécio Santos conta em minúcias a epopeia da construção dos molhes em Rio Grande, que começou a ganhar impulso em 1883 com a chegada do engenheiro Honório Bicalho e só seria concluída cerca de três décadas depois.