Mostra coletiva de Natal está na Gravura Galeria de Arte

Com o intuito de resgatar as lembranças e as emoções típicas do período de festas de final de ano, a Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647) inaugura nesta quarta-feira (8) a exposição coletiva Natal Arte. Já tradicional em Porto Alegre, a mostra apresenta gravuras, esculturas, desenhos, pinturas em tela e utilitários.

A edição deste ano reúne materiais de 34 artistas vinculados à Galeria. Andreia Moll, Erico Santos, Graça Hund, Helena Schwalbe, Evandro Caldeira, Mariana Sperotto, Rejane Karam, Stella Copstein, Paulina Eizirik, Vânia Kwitko, Tânia Cauduro e Vera Jany estão na mostra.

As obras, que ficam expostas até o dia 7 de janeiro, estarão à venda como sugestão de presente, com descontos especiais para as festas natalinas. As visitações podem ser feitas de segunda a sexta, das 9h30min às 18h30min, e aos sábados, das 9h30min às 13h30min.