Comunidade Nin-Jitsu celebra 25 anos de carreira em show no Opinião

Para celebrar os 25 anos de carreira, a banda Comunidade Nin-Jitsu realiza nesta quarta-feira (8), às 21h, show no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834). A performance marcará a gravação ao vivo de um vídeo e de um novo disco do grupo. Ingressos à venda no site Sympla, com valores entre R$30,00 e R$60,00.