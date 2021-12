Morre aos 72 anos a atriz Mila Moreira

Morreu na madrugada desta segunda-feira (6) a atriz, escritora e modelo Mila Moreira. Ela tinha 72 anos de idade e estava internada no hospital CopaStar, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Mila Moreira começou a carreira como modelo em 1960, mas foi uma das grandes atrizes de novelas da TV Globo ao longo de décadas.

O primeiro trabalho na emissora foi em Marrom Glacé, de Cassiano Gabus Mendes. Depois disso, virou presença fixa em grandes trabalhos como Elas por Elas, Champagne, Ti Ti Ti, Que Rei Sou Eu?, Meu Bem, Meu Mal e O Mapa da Mina.

Além disso, Mila Moreira esteve em minisséries como Os Maias, JK, Um Só Coração e Queridos Amigos.

O último trabalho dela na televisão foi na novela A Lei do Amor, interpretando a personagem Gioconda Ferrari.

No fim de outubro, a atriz publicou uma foto com um amigo no Instagram, em um momento de descontração. "Alegria do encontro com meu querido amigo Jorge", escreveu na ocasião.

Mila não deixa filhos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e enterro da atriz.