Por dentro da história dos cartões-postais e das lendas da Cidade-Luz

A Matrix Editora lança uma obra diferenciada: Para entender Paris (224 páginas, R$ 49,00), de autoria da jornalista Selma Santa Cruz. Para inspirar os viajantes e proporcionar conhecimento histórico sobre as regiões da capital francesa, a obra mostra, entre outras coisas, os bastidores da vida de personagens clássicos como Napoleão Bonaparte, Catarina de Médici, Claude Monet e Victor Hugo e a relação deles com a história parisiense.

Um dos grandes atrativos da capital francesa é o passado pulsando na rua como em nenhum outro lugar no mundo, com belo patrimônio arquitetônico e sendo berço da História da Arte mundial. A cidade também seduz por conta de sua trajetória de superação. Ao longo dos séculos, Paris se reergueu várias vezes após revoluções, epidemias e guerras.

O livro é também um convite para viajar a Paris, compreender a Cidade-Luz e se encantar por ela, mesmo que seja somente através da leitura. Vale a pena dar atenção especial aos capítulos 11 e 17. O primeiro fala da famosa Pont Neuf e de Henrique IV, que reinou na França no século XVI com ideias à frente do seu tempo e foi o protagonista da Noite de São Bartolomeu (a matança de protestantes por católicos radicais, em 1572). O segundo, da Pont des Arts, do Museu d’Orsay e de uma revolução na pintura: os impressionistas, e ainda sobre a paixão dos jovens artistas pelas artes plásticas, a luta contra o academicismo dominante e os encontros nos cafés de bairros boêmios, como Pigalle e Montmartre.

Jornalista e mestre em Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP), Selma Santa Cruz foi editora e correspondente internacional do jornal O Estado de São Paulo e da revista Veja. Viveu quase dez anos entre Nova York, Washington e Paris. Atualmente, mora em São Paulo, é sócia da agência TV1 e estudante apaixonada de História.