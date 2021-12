Livro 'Paz nas Prisões Guerra nas Ruas' é fruto de mais de uma década de investigação

Amanhã é Dia Internacional dos Direitos Humanos e foi a data escolhida pelos autores Tatiana Sager e Renato Dornelles para o lançamento do livro Paz nas Prisões Guerra nas Ruas (Falange Produções, 264 páginas, R$ 60,00) em Porto Alegre. O evento ocorre a partir das 19h, no Centro Municipal de Cultura (Érico Veríssimo, 307).

Uma grande reportagem, reunindo diferentes tipos de apuração, a publicação é resultado de 13 anos de trabalho da dupla - a mesma responsável pelo bem-sucedido documentário Central - o poder das facções no maior presídio do Brasil (2017). Além de dados oficiais, a obra literária apresenta entrevistas exclusivas com juízes, promotores, defensores públicos, policiais, detentos, menores infratores, ex-apenados e familiares de presidiários, detalhando os principais episódios que marcaram o avanço das estatísticas da violência em solo gaúcho. Ao todo, cerca de 150 fontes. Paz nas Prisões Guerra nas Ruas apresenta a relação direta entre o domínio dos presídios pelas facções - apresentando a sua cronologia, desde o famigerado Melara - e a criminalidade nas ruas.

Dornelles é o autor de um sucesso literário que se tornou um marco do gênero, Falange Gaúcha (2008), que mapeou o crime organizado no Estado. Para a documentarista Tatiana Sager, será a estreia como escritora. Eles também haviam trabalhado juntos para o curta-metragem O poder entre as grades, a série de TV Retratos do Cárcere (2020) e o documentário Olha pra elas (2020).

O título vem na esteira do grande êxito de Central. "Sem dúvidas, ele teve uma repercussão muito além do que poderíamos imaginar. Foi o terceiro documentário mais assistido em cinemas brasileiros em 2017, com mais de 16 mil pessoas. Ficou 10 semanas em cartaz. Foi premiado no Brasil, em Lisboa e em Barcelona. Participou de festivais no Brasil e em países como Itália e Uruguai, além de Portugal e Espanha, foi exibido em praticamente toda a América Latina por meio do Festival Latinópolis, já foi debatido por dezenas de faculdades, algumas delas das maiores universidades brasileiras, como a USP, UnB, UFRJ, Ufrgs, Pucrs, Unisinos, e também do exterior, como a Universidade de Lisboa e a Universidade de Nottingham, na Inglaterra."

Tatiana conta que foi exibido ainda na Câmara dos Deputados e na Procuradoria Geral da República, em Brasília. Em um ano de exibição no YouTube, ultrapassou a marca de 500 mil visualizações. "O mais importante em tudo isso, foi expor um grave problema e provocar um amplo debate a respeito", avalia a diretora.

Além desse antecessor cheio de holofotes, o livro chega em um momento importante para a área da Segurança no Estado. Recentemente, o governador Eduardo Leite declarou a intenção de demolir o Presídio Central e construir nova Cadeia Pública. "Realmente, o lançamento do livro coincide com o anúncio da demolição gradual do antigo Presídio Central para a construção, também gradual, de uma nova prisão no local, em condições bem menos insalubres do que a atual cadeia. Isso, de certa forma, é motivo de satisfação para nós", comenta Renato Dornelles.

O autor complementa a análise: "Há quase cinco anos, o documentário provocou debates entre autoridades e na própria sociedade sobre os malefícios que a prisão mal administrada, em péssimas condições e sem um efetivo controle estatal traz para a população como um todo. Trouxemos à tona os graves problemas do Presídio Central, que já foi apontado como o pior do Brasil por uma CPI do Congresso, e o pior da América Latina por uma comissão da OEA. Esta prisão carrega uma imagem de violação de direitos humanos e, ao mesmo tempo, de combustível para a criminalidade nas ruas e de fortalecimento das facções criminosas".

Conforme Tatiana, o objetivo da publicação é ampliar e manter o debate acerca dos problemas do sistema prisional brasileiro e de sua relação com a criminalidade nas ruas, explicando, por meio de entrevistas com especialistas, autoridades e atores sociais envolvidos na problemática, como o crime organizado evoluiu e como as disputas entre facções criminosas atingiram níveis de barbárie na Região Metropolitana: "Assim como o Falange Gaúcha, ele tem um caráter histórico, por retratar um período da criminalidade no Estado".

Dornelles brinca que, se toda a quantidade de material de investigação fosse usada, seria produzida, no mínimo, uma trilogia. Ele explica que o título reúne conteúdo de seus mais de 30 anos como repórter e pesquisador da área da segurança pública, do documentário Central e da série de TV Retratos do Cárcere e também de cerca de 40 entrevistas feitas por Tatiana com jovens e adolescentes infratores vinculados ao tráfico de drogas e a facções criminosas. "Fomos trabalhando conjuntamente, como temos feito nos projetos de audiovisual. Para definirmos os capítulos, em primeiro lugar definimos a divisão da obra em duas partes: a da guerra nas ruas e a da situação aparentemente pacífica das prisões. Depois, as subdividimos em capítulos. Embora em parte da minha carreira jornalística eu tenha atuado como editor, achamos por bem chamar Flavio Ilha, um experiente jornalista e escritor, para, com uma visão externa, avaliar se havia uma coerência no texto final e na sequência da narrativa."

A obra pode ser adquirida online por R$ 62,00 no site falangeproducoes.com.br.