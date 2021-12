Centro de Referência Indígena-Afro do RS promove 1ª Feira de Cultura Ancestral Guarani em Porto Alegre

edital Eu Sou Respeito - realizado pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC/RS) por ocasião do fechamento antecipado da mostra Queer Museu – Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, em 2017 - o evento inicia às 14h30min e segue até o início da noite. Neste sábado (4) acontece a 1ª Feira de Cultura Ancestral Guarani do Centro de Referência Indígena-Afro do Rio Grande do Sul. Promovido com apoio financeiro do- realizado pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC/RS) por ocasião do fechamento antecipado da mostra Queer Museu – Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, em 2017 - o evento inicia às 14h30min e segue até o início da noite.

Local de reconhecimento e luta por políticas públicas voltadas aos indígenas urbanos, o espaço - localizado na Travessa Comendador Batista, 26, no bairro Cidade Baixa - irá expor os trabalhos de cerca de dez artesãs. Durante toda a tarde, maracás, colares, bichinhos de madeira, cestos e outros artesanatos típicos dos povos Guaranis serão comercializados, como alternativas de presentes de Natal.

Quem for conferir é convidado a levar cadeira e mate para prestigiar outras atrações da programação da feira, que ocorrerá na rua, em frente à sede da entidade. Às 16h, a artista Raquel Kubeo, indígena amazonense erradicada na Capital há seis anos, apresenta a performance Tocar a Terra. Com duração de cerca de 30 minutos, o trabalho propõe fazer uma tessitura das danças e cantos de povos originários para suspender o céu.

Experimentando com o corpo e voz a retomada de memórias ancestrais desde cunhantã, sobre crescer em contexto urbano e a autodeterminação de ser mulher indígena contemporânea, Raquel prepara a plateia para uma roda de conversa, que inicia às 18h. Intitulada Corpo-Território, esta atração busca discutir e dar visibilidade aos indígenas de contexto urbano, que sofrem com o apagamento de suas vozes e expressões, explica a cacica do Centro de Referência Indígena-Afro do RS, Alice Guarani. "Continuamos sendo indígenas mesmo ocupando os lugares da cidade."

"A exposição Queermuseu foi fechada por intolerância. Já a realização da campanha e do edital Eu Sou Respeito deu visibilidade e unificou lutas de pautas violentadas e invisibilizadas", avalia a cacica, que também é integrante da comunidade Indígena Urbana Multiétinica de Porto Alegre-RS (Ciumpa).

O reconhecimento do corpo e do território independente do contexto são reivindicações do grupo. De acordo com Alice, em Porto Alegre cerca de 7% da comunidade indígena vive em periferias - e não em aldeias. "Cada vez mais as pessoas nos procuraram para fazer parte do centro para retomar suas origens", destaca a cacica. "Este é o primeiro lugar que discute a pauta no Estado e busca gerar politicas de ações afirmativas para os indígenas." A roda de conversa também irá falar sobre os direitos das mulheres indígenas, artesanatos e preservação da cultura dos povos originários.