Programa do SBT, 'Masbah!' conhece nova atração turística da serra gaúcha

Neste sábado (4), no programa Masbah!, a apresentadora Brunna Colossi conhece uma nova atração turística que promete revolucionar a região da serra gaúcha: o Acquamotion. Com águas termais quentinhas, piscinas temáticas, toboáguas divertidos e uma história encantadora, o local garante diversão para toda a família durante as quatro estações do ano.

Além de conhecer esse novo espaço, Brunna sai da sua zona de conforto para enfrentar uma série de provas ao lado do comediante Maikinho. Na ocasião, eles participam de um circuito que testa habilidades de escalada, velocidade e equilíbrio. Ganha o desafio quem chegar mais rápido no final.

Por fim, para encerrar o programa, o Masbah! vai até a orla do Guaíba para conversar com a professora de dança Bruna Fraga, que ensina a apresentadora e o público sobre o sucesso da música pop coreana, que vem bombando entre os jovens ao redor do mundo.

A atração vai ao ar a partir das 12h, no SBT.