Grupo de teatro realiza espetáculos no Parque Germânia e no Parcão

Depois de duas temporadas de grande sucesso, sendo a última totalmente virtual, o espetáculo Quem prospera sempre alcança volta a se apresentar presencialmente e, desta vez, aterrissa em Porto Alegre para três sessões gratuitas. As performances acontecem nos dias 11 de dezembro, às 17h no Parcão, e 12 de dezembro, às 10h e às 16h no Parque Germânia.

A peça, que terá interpretação em Libras e programa em Braille, aborda a determinação dos brasileiros em encontrar novas opções de trabalho por conta própria. A história traz a importância do planejamento e da organização para a concretização dos sonhos, principalmente dos novos empreendedores brasileiros que, pela falta de empregos em razão da pandemia, criam os seus pequenos negócios para gerar a própria renda.

Leonardo Cortez assina a dramaturgia e a direção, enquanto os atores André Santos e Djair Guilherme se revezam no palco interpretando 11 diferentes personagens. A encenação busca as raízes do teatro popular, do circo-teatro e da comédia de costumes, navegando pela linguagem da apresentação de rua.

Patrocinado pela Visa, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, a peça passará por 15 cidades de oito estados do Brasil.