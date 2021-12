Mostra 'Paisagens do Sul' fica em cartaz até domingo no Bourbon Country em POA

Até este domingo (5), o átrio do Shopping Bourbon Country (Tulio de Rose, 80 - 3º piso) abriga a exposição Paisagens do Sul, que exibe pinturas acrílicas do artista gaúcho Volnei Santana. As telas retratam paisagens do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai, resultantes da técnica do artista de fazer os esboços das obras no próprios locais das paisagens escolhidas, capturando as cores, tons, luzes e sombras.