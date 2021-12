Orla do Guaíba vira palco de apresentações do projeto 'Natal mágico'

Dois dos pontos mais bonitos de Porto Alegre, a Usina do Gasômetro e a Orla 1 do Guaíba, ficarão ainda mais atrativos durante as festividades de fim de ano. Isso acontece porque os espaços serão palco do projeto Natal mágico, que acontece entre os dias 4 e 19 de dezembro, com apresentações culturais e projeções mapeadas gratuitas.

A estreia fica por conta da Cia Sorriso com Arte, que exibe neste sábado (4), a partir das 20h, o espetáculo Um encanto de Natal. As acrobacias caracterizam o trabalho do grupo, que surgiu em 2002 a partir de oficinas de dança promovidas no colégio Coração de Maria, em Santa Maria. O sucesso da trajetória é evidenciado por indicações e prêmios recebidos ao longo destes quase 20 anos.

No mesmo dia, além do show, acontece ainda a recepção ao Papai Noel, que chega na Usina do Gasômetro e na Orla do Guaíba para um espetáculo circense recheado de performances que prometem encantar.

No dia 12 de dezembro, a música pede passagem na agenda com o show As vozes do coração, do coral Canarinhos, de Bento Gonçalves. Os artistas-mirins apresentam canções eruditas, em um repertório planejado para emocionar e deixar o público verdadeiramente no clima de Natal.

Para o dia 18, os artistas da Cia Sorriso com Arte retornam ao palco, dessa vez apresentando o espetáculo teatral Clowncando, uma viagem mágica e colorida, para resgatar a alegria e a esperança.

O projeto encerrará com outra atração inédita na programação: o Coral do Vale dos Vinhedos, com o melhor da cultura dos imigrantes italianos através da música. A noite contará também com a participação do tenor Dirceu Pastori.