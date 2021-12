Exposição 'Personalidades' encerra neste sábado com música ao vivo

Personalidades da música, especialmente nacional, expoentes da história, da educação e cultura são homenageados na exposição de obras em grafite e realismo dos artistas Julinho Rc e Foguinho Rc. Ligados ao movimento de dança de rua, breaking e hip hop, os artistas fazem parte do grupo Restinga Crew, que atua no bairro da Restinga, Zona Sul de Porto Alegre, desenvolvendo projetos e atividades de arte, dança e educacionais junto à comunidade.

A mostra Personalidades fica em cartaz no Armazém do Campo (José do Patrocínio, 888) até este sábado (4). Para o encerramento, o grupo convidou para o show Hernesto Aguiar (voz e violão), a partir das 17h. No repertório musical, além de músicas próprias, tem composições de artistas consagrados da música brasileira como Chico César, Jorge BenJor, Djavan, Alceu Valença, Alcione, Bob Marley, Gilberto Gil, entre outros, e artistas da nova safra da música brasileira como Criolo, Emicida, Céu, Baiana Systen e Os Gilsons.

Além do show, vai ter também apresentação de breaking executada pelos artistas do grupo Restinga Crew, com direito a participação do público que quiser aprender os passos básicos utilizados neste estilo. A dança de rua é uma das atividades que o grupo desenvolve na comunidade da Restinga.

A entrada é franca com contribuição espontânea para os artistas. Os quadros da exposição também estarão à venda no local.